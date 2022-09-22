Гендиректор «Нефтехимика» о 8 поражениях подряд: «Отметил бы неудобный календарь. 6 матчей пришлось сыграть на выезде с топовыми командами»

Теги Нефтехимик КХЛ Дэн Секстон календарь Рональд Кнот Лукаш Клок Марат Хайруллин ТАСС Франс Туохимаа Хоккей

Гендиректор «Нефтехимика» прокомментировал выступление клуба.

Команда проиграла все восемь матчей со старта Фонбет чемпионата КХЛ.

«На протяжении всего [прошлого] чемпионата ребята показывали весьма содержательную игру. В межсезонье «Нефтехимику» удалось сохранить практически всех игроков. Но в то же время покинули команду легионеры – ключевые игроки обороны Лукаш Клок и Рональд Кнот, вратарь Франс Туохимаа, нападающий Дэн Секстон, а также лидер атак Марат Хайруллин. С учетом этого, мы понимали, что повторить успех будет сложно.

Предсезонная подготовка? Была заложена хорошая основа как в плане физической готовности игроков, так и тактической составляющей. Это подтверждали контрольные игры, проведенные «Нефтехимиком». Однако старт в чемпионате нашей команде явно не удался.

Добыв одно очко в первом туре с обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона, армейцами Москвы, затем мы потерпели семь поражений подряд в основное время игры.

Конечно, если провести анализ происходящего, прежде всего отметил бы неудобный для нас календарь, когда шесть из восьми матчей пришлось сыграть на выезде, да еще с топовыми командами. Поражения в этих играх существенно повлияли на психологическое состояние игроков и продолжают сказываться до сих пор», – сказал Игорь Ларионов.

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