Гендиректор «Нефтехимика» о 8 поражениях подряд: «Отметил бы неудобный календарь. 6 матчей пришлось сыграть на выезде с топовыми командами»

Гендиректор «Нефтехимика» прокомментировал выступление клуба.

Команда проиграла все восемь матчей со старта Фонбет чемпионата .

«На протяжении всего [прошлого] чемпионата ребята показывали весьма содержательную игру. В межсезонье «Нефтехимику» удалось сохранить практически всех игроков. Но в то же время покинули команду легионеры – ключевые игроки обороны и Рональд Кнот, вратарь Франс Туохимаа, нападающий , а также лидер атак . С учетом этого, мы понимали, что повторить успех будет сложно.

Предсезонная подготовка? Была заложена хорошая основа как в плане физической готовности игроков, так и тактической составляющей. Это подтверждали контрольные игры, проведенные . Однако старт в чемпионате нашей команде явно не удался.

Добыв одно очко в первом туре с обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона, армейцами Москвы, затем мы потерпели семь поражений подряд в основное время игры.

Конечно, если провести анализ происходящего, прежде всего отметил бы неудобный для нас календарь, когда шесть из восьми матчей пришлось сыграть на выезде, да еще с топовыми командами. Поражения в этих играх существенно повлияли на психологическое состояние игроков и продолжают сказываться до сих пор», – сказал Игорь Ларионов.