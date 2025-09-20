Фристайлистка Таталина обратилась к FIS: «Позвольте мне соревноваться. Это мой шанс сохранить олимпийскую мечту живой»

Российская фристайлистка Анастасия Таталина просит FIS допустить ее до турниров.

Таталина – чемпионка мира 2021 года в лыжном фристайле. Российские спортсмены с 2022-го отстранены от соревнований Международной федерации лыжного спорта (FIS ).

«Это был долгий и непростой путь с момента последних Олимпийских игр. У меня не было возможности соревноваться – не из-за травм или результатов, а из-за решений, которые были далеко вне моего контроля. Теперь все сводится к одному вопросу: позволят ли мне наконец вернуться на мировую арену, которую я люблю больше всего?

Это мой шанс побороться, проявить себя и сохранить олимпийскую мечту живой. Сейчас как никогда я нуждаюсь в вашей поддержке. Пожалуйста, поделитесь этой историей, расскажите другим и помогите мне получить шанс снова выступать.

FIS Freestyle, позвольте мне снова соревноваться», – написала Таталина на своей странице в соцсети.

В комментариях к посту россиянку поддержали двукратная олимпийская чемпионка австрийка Анна Гассер, призер чемпионатов мира швейцарец Николас Хубер и другие спортсмены.

ФОТО: instagram.com/_tatalinaanastasia