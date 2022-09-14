Большунов, Непряева и Терентьев не выступят на летнем чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийская чемпионка не выступят на летнем чемпионате России.

Об этом сообщил тренер российских лыжников .

Сейчас группа Бородавко проводит тренировочный сбор в Тюмени.

перед сбором переболел. У него больше недели была температура. Буквально сейчас у него идет третий день тренировок, поэтому участия в чемпионате России он не примет.

Также не будут стартовать сестры Наталья и и . Они тоже переболели, и сегодня у них был первый день тренировок», – сказал Бородавко.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 16 по 20 сентября.