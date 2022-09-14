Большунов, Непряева и Терентьев не выступят на летнем чемпионате России

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Бородавко Наталья Непряева Александр Большунов Александр Терентьев Дарья Непряева Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийская чемпионка Наталья Непряева не выступят на летнем чемпионате России.

Об этом сообщил тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

Сейчас группа Бородавко проводит тренировочный сбор в Тюмени. 

«Александр Большунов перед сбором переболел. У него больше недели была температура. Буквально сейчас у него идет третий день тренировок, поэтому участия в чемпионате России он не примет.

Также не будут стартовать сестры Наталья и Дарья Непряевы и Александр Терентьев. Они тоже переболели, и сегодня у них был первый день тренировок», – сказал Бородавко.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 16 по 20 сентября. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные