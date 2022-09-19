Вероника Степанова: «Я много болею, в чем причины – пока не ясно. Медийность на здоровье не влияет, но если кому-то хочется так думать – вперед!»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете прокомментировала свое выступление в коньковой гонке на 15 км на чемпионате России.

«34-е место и 5 минут отставания от победительницы и моей соседки по комнате в гостинице, Анастасии Прокофьевой (еще раз мои поздравления).

Я действительно много болею и много пропускаю и соревнований, и тренировок. Спасибо врачам, физиотерапевтам и биохимикам команды, которые раз за разом «чинят» мой организм (это я им улыбаюсь на старте).

В чем причины довольно частых отказов системы, которая должна стабильно выводить полезную нагрузку на подиум, пока не ясно. Но мы с тренером и специалистами ищем и, уверена, найдем.

Оу, и медийность на здоровье не влияет – нагрузка не та. Но если кому-то хочется так думать – вперед!» – написала Степанова в своем телеграм-канале.