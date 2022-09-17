Юлия Ступак: «Я готовлюсь к чемпионату мира. Убирать из своей головы главный старт сезона я не готова»

Лыжница Юлия Ступак прокомментировала свою победу на чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени, где она стала первой в классическом спринте.

– Летние старты обычно спортсменами воспринимаются как этап подготовки, но во время спринта, судя по всему, проснулся азарт?

– Да, проснулся, но не сказала бы, что в полной мере. Если бы сейчас мы выступали с иностранками, то было бы еще круче. Но пока я понимаю, что мне рано что-то показывать на международном уровне, потому что самочувствие очень тяжелое.

– Приятно было вновь ощутить тепло болельщиков?

– Круто, что в Тюмени много болельщиков! Спасибо им большое. Некоторые из них на разминки показывали сердечки, кричали: «Юля, вперед». Вот это меня зарядило! Очень классная атмосфера здесь, – цитирует Ступак «Тюменская арена».

«Я готовлюсь к чемпионату мира, а там мы уже посмотрим. Как нам скажут, так и будем делать. У меня в голове проложен путь на ЧМ, но в то же время понимаю, что мы можем бегать и только в России, окей. Убирать из своей головы главный старт сезона я тоже не готова», – сказала Ступак «Матч ТВ».

Лыжероллеры. Чемпионат России. Ступак победила в классическом спринте, Грухвина – 2-я, Баранова – 3-я