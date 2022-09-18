Глеб Ретивых о внутренних соревнованиях: «Если Большунов будет каждую гонку выигрывать, то ему что, будет интересно?»

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Российский лыжник Глеб Ретивых поделился мнением об отстранении спортсменов от международных стартов.

«Зачем постоянно пытать какие‑то иллюзии и надеяться на что‑то? Разрешат – хорошо. Если нет, ничего страшного, будем бегать в России. От нас это не зависит. Но выбор же всегда есть. Не будет стартов за границей, зато будут внутри страны. Вот и все.

Единственное, здесь разная мотивация. Тяжело искать. Когда ты привык выступать на этапах Кубка мира, то российские старты воспринимаются уже не так…

Недаром же даже многие тренеры часто говорят об этом: представьте, тому же  Большунову и остальным лидерам сборной бегать друг с другом в целом хорошо, но за год без международной практики можно столько потерять… Всегда хочется соревноваться с сильнейшими в мире, а не только внутри страны.

Если Большунов будет каждую гонку выигрывать, то ему что, будет интересно? Плюс я неоднократно говорил, если 20 человек из национальной команды будут постоянно занимать первые места на внутренних соревнованиях, то что делать другим спортсменам», – сказал Ретивых.

Она также прокомментировал пропуск лидерами летнего чемпионата России.

«Конечно, было бы совершенно другое развитие в забегах, в финале (спринта), если бы Саша Большунов и Саша Терентьев бежали. Но вот их не было, и тоже будто всем все равно, выступают ли они. Понятно, что мне хочется бегать с лучшими. Для меня это будет гораздо тяжелее тогда, но и интереснее», – отметил лыжник.

Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?

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