«Просторы и возможности сделать зимние трассы там безграничные». Вяльбе заявила, что у российских лыжников может появиться горная база в Чечне

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала о возможном строительстве высокогорной спортивной базы в Чечне.

– Вы говорили о необходимости высокогорной базы. В этом вопросе хоть какие-то подвижки есть?

– Мне кажется, первый раз в этом году было очень правильно сделано: Минспорт отправил представителей и собрал представителей федераций. Я ездила сама с сотрудником – мы посмотрели одно место в Чечне.

Если они на самом деле готовы начать делать со следующего года лыжероллерную трассу, там уже есть инфраструктура – отель, силовой зал, спортзал. Просторы и возможности сделать зимние трассы там просто безграничные.

И с 1600 до 2000 м можно спокойно тренироваться: делать работу на 1600, жить практически на 2000, и там можно тренироваться. И 1800 можно тренироваться.

Место замечательное. Я надеюсь, мы остановились на поиске места, потому что это было самое проблематичное.

– Рамзан Ахматович (Кадыров) участвует?

– Пока не участвовал. Но мы встречались с министром. Всю информацию передали в Минспорт РФ, с нами ездили их представители и все это видели. После моего визита ездил один из тренеров со спортсменкой, делали некие видео.

Мы все равно катаемся в основном по дороге, есть тренировки, когда на лыжероллерах едешь только в гору. И нам сказали: идеальный асфальт.

А в течение дня там, может, 5 машин проедет – это совсем не Терскол, не Архыз. Никому не в обиду, но там огромнейшее количество туристов, все едут на машинах. Чем оживленнее трасса, тем сложнее для нас, – сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!»