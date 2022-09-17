Елена Вяльбе: «Мы не остались раздетыми, как я и говорила весной. Жизнь ни у кого не закончилась, все спортсмены сборной на контрактах»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, насколько российские лыжники обеспечены экипировкой и инвентарем в условиях санкций.

– Как сервис-бригада будет работать в предстоящем сезоне на внутренних стартах? Отдадите их по регионам или будут работать с командой?

– С командой. Все спортсмены, которые находятся в сборной, сервис будет для них делать лыжи.

– А есть вариант, что эти ребята будут делать лыжи для регионов?

– Еще дополнительно? Да вы что!? Мы этих-то не знаем, как окучить. На этапе Кубка мира у нас максимум стартует 10 мужчин, 10 женщин. А сейчас минимум 40 человек на старт, а количество сервисеров у нас не прибавилось.

Мази и парафины дополнительно нам тоже никто не купил. Сейчас мы спалим в России все, что у нас есть, и что будем делать на следующий год? Скорее, мы можем идти в регионы и просить что-то. Чтобы они взяли на себя часть лыж, еще какую-то помощь для спортсменов.

Одно дело, ты на этапе Кубка мира делаешь на 16-20 человек, а здесь – все 65, и каждый раз делать. Это огромные затраты. У наших сервисеров не по 4 руки.

– Экипировка, инвентарь, мази – как с этим обстоят дела?

– Мы не остались раздетыми, как я и говорила весной.

– Ведутся ли переговоры с российскими производителями?

– Сейчас мы участвуем в чемпионате страны на лыжероллерах российского производства. Предполагаем, что сделаем это в следующем году. От нас ушли палки.

Очень много обращений со стороны Spine – это ботинки, они даже писали на нас в правительство не очень хорошие письма. Но это не так важно. Могу сказать: жизнь ни у кого не закончилась, все спортсмены сборной на контрактах.

Чтобы спортсмену платили бонусы – неважно, на каких лыжах он бегает – им нужно, чтобы они бегали на ботинках этой же фирмы. Если они не бегают в этих ботинках, то имеют совсем другие контракты.

Я не имею никакого морального права отнимать у спортсменов бонусы. Поэтому перейти на ботинки Spine мы точно не можем. Они хорошие, на них катается огромное количество лыжников нашей страны – это точно, – сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».

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