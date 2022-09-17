Клэбо о том, как российские СМИ интерпретировали его слова о сборной России: «Как они переводят и истолковывают – их дело. Я четко заявил о своем мнении»

Пятикратный олимпийский чемпион высказался по поводу интерпретации его слов о сборной России российскими СМИ.

Некоторые СМИ опустили фразу Клэбо о том, что он ожидает возвращения российских лыжников только после окончания спецоперации России на Украине, и опубликовали лишь ту часть, где он говорит о желании видеть их на Кубке мира.

– Если честно, то я не тратил много времени на то, чтобы размышлять об этом. Как они переводят и истолковывают – их дело. Я четко заявил о своем мнении, и у меня нет комментариев насчет того, как это было интерпретировано в России.

– Не боишься, что тебя используют для поддержки их дела?

– Как я уже сказал, я не думал об этом и не тратил на это время. Мне хватит того, что я знаю свою позицию.

Для меня самое главное – мои собственные ценности и мысли. В этом большом мире нам, возможно, стоит меньше волноваться за то, что о нас думают другие. Важнее всего, что мы сами считаем и что отстаиваем, – сказал Клэбо.

Также Клэбо прокомментировал то, что совет FIS обсудит решение по допуску российских лыжников к зимнему сезону 22 октября. Эту информацию ранее подтвердил член правления FIS Эрик Ресте.

«Это дело FIS. Предположу, что FIS проведет основательную оценку ситуации. Путь они решают, а мы наберемся терпения и подождем», – отметил лыжник.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска