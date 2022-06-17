Бородавко об отстранении лыжников: «Сейчас самое главное – участвовать при любых обстоятельствах. Предложат бежать в нейтральном статусе – нужно соглашаться»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как относится к идее выступления российских лыжников на Кубке мира в нейтральном статусе.

– Спортсмены задают вопросы, к чему они готовятся – к стартам на Кубке мира или в России?

– От того, поедем мы на мира или не поедем, ничего не изменится – тренироваться нужно в любом случае. Все прекрасно это понимают. Подготовка ведется с той же самоотдачей, с какой в прошлом сезоне готовились к Олимпиаде. Никаких вопросов они уже не задают – где сможем бегать гонки, там и будем это делать.

Спортсмены не должны влезать в политику, отвечать на какие-то выпады, даже если они обидные. Отвечать нужно не словами, а результатом, а для этого нужно быть готовыми на максимум. Окончательное решение по нашему участию на Кубке мира примет в октябре.

– Надежда есть?

– Конечно, мы надеемся вернуться в лыжную семью. Не нужно обращать внимания на слова некоторых наших соперников. Они, видимо, перепутали Кубок мира со своей частной вечеринкой. Вот туда они могут приглашать или нет тех, кого считают нужным, и только тогда их мнение важно.

– Те же норвежцы реально не хотят видеть россиян на Кубке мира? Скучно же будет без такого противостояния.

– Я бы так не утверждал. Был же прецедент во время пандемии, когда они пропускали этапы Кубка мира, отказались участвовать в «Тур де Ски», да и не только они, а также шведы и финны. Соревнования прекрасно прошли и без них, интерес к лыжным гонкам не пропал. Конкуренция ослабла, да, но интерес не снизился.

Так и в нашем случае. Думаете, в других странах обожают российских лыжников? Не будет русских – больше шансов у своих.

– Вы говорите про болельщиков. А сами спортсмены?

– Вполне вероятно, многие еще больше рады будут. За всех не говорю. Но дело даже не в политике, а в деньгах. Нет сильного конкурента – больше шансов на более высокое место, более высокие призовые.

Читаешь иностранную прессу, шведы жалуются, что нет достойного финансирования, и попадание в топ-20 на Кубке мира является для них прекрасным стимулом, чтобы заработать деньги. Меркантильный интерес, только и всего.

– Российских дзюдоистов хоть и в нейтральном статусе, но заявили на крупный турнир. Если такой вариант возникнет в лыжах, нужно соглашаться?

– Давайте чуть-чуть назад оглянемся. Сколько лет мы уже выступаем без своего флага и гимна на крупнейших турнирах – больше четырех. Что-то от этого поменялось? Конечно, поменялось. Угнетает, когда нет наших национальных символов, потому что спортсмены воспитаны на любви к родине.

Знаю, многие скептически усмехнутся, но действительно многие бьются ради того момента, когда стоят на верхней ступени пьедестала и слушают наш мощнейший гимн, который за душу берет. В эти минуты слезы текут.

Мы, русские, терпеливые. Сможем пережить и текущую ситуацию. В истории все равно останется, что российские спортсмены завоевали медали.

Очень хочется, чтобы мы выступали со своим триколором, слушали свой гимн, но сейчас самое главное – обозначить себя, участвовать при любых обстоятельствах, если будет возможно. Да послушать трансляции, ни один комментатор не скажет, что бежит нейтральный спортсмен Большунов. Предложат бежать в нейтральном статусе – нужно соглашаться.

В биатлоне с гордо поднятой головой отказались, вот такие мы, русские – и что? Пользы от участия было бы намного больше, – сказал Бородавко.