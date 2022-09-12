Юрий Постригай: «Большунов на тренировках по гребле преодолевал по 9 километров. Предлагал ему остановиться, но он говорил, что надо больше»

Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ рассказал об подготовке лыжника к участию в турнире по гребле.

Большунов выступил в шоу-заезде на байдарках-четверках в рамках Кубка братьев Агеевых в Москве.

В команде с гимнасткой Анной Соколовой и гребцами Артемом Кононюком и Михаилом Бартошевичем лыжник занял пятое место.

«Классно, что нас поддержали, идет популяризация через другие виды спорта. Наша задача – привлекать молодежь, чтобы она не только за компьютером сидела, но и занималась спортом, вела активный образ жизни.

Саша Большунов приходил на тренировки, преодолевал по девять километров, я ему предлагал остановиться, но он говорил, что ему надо больше, он работает через объем», – сказал Постригай.