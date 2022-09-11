Дмитрий Губерниев: «ФЛГР не заинтересована в показе соревнований на всю страну. Сентябрьский чемпионат по лыжам никто не увидит»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что летний чемпионат России у лыжников не будет транслироваться. 

Турнир пройдет в Тюмени с 16 по 20 сентября. 

«Летний биатлон на «Матче» в сентябре будет представлен активно! Кубок Содружества в Минске и чемпионат России в Чайковском! Мы поедем туда всей бандой «Биатлона с Дмитрием Губерниевым»!

А вот лыжные гонки любят тишину! ФЛГР не заинтересована в показе соревнований на всю страну! И сентябрьский чемпионат по лыжам никто не увидит!

Впрочем, и самим лыжникам ЧР не особо нужен, лидеры сборной выступать не хотят! Устюгов отказался наотрез, Большунов тоже не хочет в Тюмени бегать...» – написал Губерниев. 

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