Дмитрий Губерниев: «ФЛГР не заинтересована в показе соревнований на всю страну. Сентябрьский чемпионат по лыжам никто не увидит»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что летний чемпионат России у лыжников не будет транслироваться.

Турнир пройдет в Тюмени с 16 по 20 сентября.

«Летний биатлон на «Матче» в сентябре будет представлен активно! Кубок Содружества в Минске и чемпионат России в Чайковском! Мы поедем туда всей бандой «Биатлона с !

А вот лыжные гонки любят тишину! не заинтересована в показе соревнований на всю страну! И сентябрьский чемпионат по лыжам никто не увидит!

Впрочем, и самим лыжникам ЧР не особо нужен, лидеры сборной выступать не хотят! Устюгов отказался наотрез, Большунов тоже не хочет в Тюмени бегать...» – написал Губерниев.