Юлия Ступак: «Уверена, мы поедем на чемпионат мира-2023. Взвесят все, сравнят, и станет понятно, что нужна интересная борьба с нами»

уверена, что российских лыжников допустят на чемпионат мира-2023 в словенской Планице.

«Я уверена, что мы поедем на чемпионат мира в Планице. Не знаю, мне все крутят пальцами у виска.

Понятно, сейчас это все – вилами по воде, но после января будет более легче выехать туда. Первые старты они посмотрят, взвесят все и сравнят.

Думаю, станет понятно, что нужна интересная борьба с нами», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в марте этого года отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

В июле продлила отстранение до конца летнего сезона‑2022. Вопрос о зимнем сезоне пока не решен.

Чемпионат мира в Планице пройдет с 21 февраля по 5 марта 2023 года.

Александр Большунов: «Для нас основные старты – международные, там и нужно соревноваться. Уверен, что поедем на чемпионат мира-2023»