Юлия Ступак: «Есть уверенность в том, что на чемпионате мира мы выступим. Верю, что FIS не захочет проводить соревнования без нас»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак считает, что российские спортсмены выступят на чемпионате мира-2023 в словенской Планице.

«Как и всегда, я продолжаю делать свою работу. Сегодня я никуда не лезу, даже в откровенно тяжелые моменты своей жизни я уходила в спорт, это то, что я люблю и обожаю. Я создаю свою жизнь внутри спорта.

Мы тоже будем бегать, соперничать, никто не знает, что будет завтра, может, уже завтра FIS примет решение, которое позволит нам поехать на Кубок мира. У меня есть уверенность в том, что на чемпионате мира мы выступим, я искренне в это верю. Искренне верю, что FIS не захочет проводить соревнования без российских лыжников. Мне почему-то так кажется», – рассказала Ступак.

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