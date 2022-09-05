Юлия Ступак: «Чего все так расстраиваются, что лето кончилось? Мне вот вообще не жаль»

Олимпийская чемпионка в эстафете рассказала об отношении к осени.

«Ну и чего все так расстраиваются, что лето кончилось? Мне вот вообще не жаль.

Мне кажется, осень – это всегда пора чего-то нового. Учеба, работа, все с новыми силами, новой энергией.

У лыжников же осень – это пора разгона. Мы начинаем больше уходить в скоростную подготовку, бегаем соревнования.

Кстати, с 16-го числа в Тюмени пройдет летний чемпионат России. Локацию вы знаете – «Жемчужина Сибири», – написала Ступак в соцсети.