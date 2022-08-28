Наталья Непряева: «Ступак на многих тренировках задает конкуренцию. Смотришь – она умирает, умирает, а потом мимо объедет и уедет еще»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как восприняла переход Юлии Ступак в группу тренера Юрия Бородавко.

Ранее Ступак тренировалась у Маркуса Крамера.

– Сейчас у вас появилась Юля Ступак. Стало ли как-то пободрее, повеселее?

– Да, стало определенно. Юля на многих тренировках задает конкуренцию.

Для меня, например, непонятно, как она может собраться, когда нужно. У меня если нет самочувствия, то его нет – я ничего не могу с собой сделать.

А Юля – смотришь, она умирает, умирает,  а потом, бах, на одной тренировке мимо объедет и уедет еще.

– Ты часто работала одна с парнями в общей группе, к тебе все внимание, ты звезда. Сейчас еще одна появилась. Нет ли какой-то ревности?

– Да не знаю, нет, наверное. Мне хватает внимания, честно, – сказала Непряева в интервью Дмитрию Занину.

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