«Россия выступает за честный, справедливый спорт и недопущение его политизации». Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом

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Россия последовательно выступает за недопущение политизации спорта и за развитие сотрудничества в рамках ЮНЕСКО и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом говорится в Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, которую утвердил президент Владимир Путин

«Значимой составляющей международного сотрудничества в области физической культуры и спорта является взаимодействие в рамках ЮНЕСКО и Всемирного антидопингового агентства.

Россия последовательно выступает за развитие такого сотрудничества, за честный, справедливый спорт и недопущение его политизации», – говорится в тексте документа, опубликованном на портале правовой информации.

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