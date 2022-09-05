«Россия выступает за честный, справедливый спорт и недопущение его политизации». Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом

Россия последовательно выступает за недопущение политизации спорта и за развитие сотрудничества в рамках ЮНЕСКО и Всемирного антидопингового агентства ( ).

Об этом говорится в Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, которую утвердил президент .

«Значимой составляющей международного сотрудничества в области физической культуры и спорта является взаимодействие в рамках ЮНЕСКО и Всемирного антидопингового агентства.

Россия последовательно выступает за развитие такого сотрудничества, за честный, справедливый спорт и недопущение его политизации», – говорится в тексте документа, опубликованном на портале правовой информации.