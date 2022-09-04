Зарипов о встречах с Путиным и Медведевым: «Было волнительно. Много хороших слов услышали от Дмитрия Анатольевича»

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Данис Зарипов поделился воспоминаниями о встречах с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

– После трех побед на мундиале вы побывали в гостях у Дмитрия Анатольевича Медведева и у Владимира Владимировича Путина. Что помните об этих визитах?

– Наверное, о том, что учудил Саша Овечкин и пошел к Дмитрию Медведеву в сланцах, смысла говорить нет, это обмусолили с разных сторон.

Конечно же, это было волнительно, но спасло то, что мы сразу с самолета, уставшие отправлялись на прием, и там уже нет времени разволноваться.

Ведь, если знаешь дня за 2-3, что идешь к такому человеку, то ты не спишь, волнуешься за себя, за свои слова, готовишься, продумываешь. Здесь такого не было, все получилось спонтанно, по прилету нам сказали, что идем в Кремль, вот это и запомнилось, что все прошло спокойно, без лишних переживаний.

Нас тепло встретили, много хороших слов услышали от Дмитрия Анатольевича, очень приятно было, – сказал нападающий «Ак Барса» и трехкратный чемпион мира.

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