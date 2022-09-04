Шюр Рете: «Летом я еще никогда не был в настолько плохой форме, как сейчас. Не контролирую, что со мной происходит»

Норвежский лыжник Шюр Рете рассказал о своем состоянии во время предсезонной подготовки.

«Летом я еще никогда не был в настолько плохой форме, как сейчас. У меня такое впервые, по крайней мере, за многие годы», – заявил 34-летний спортсмен.

По словам Рете, он проходил тест для определения лактатного профиля и оценки физической формы. Лыжник входит в состав сборной Норвегии на сезон-2022/23.

«Мне пришлось сдаться раньше времени и прервать [тест]. Это нехороший знак, такого быть не должно. И нужно было все понять еще заранее. Но не контролирую, что со мной происходит.

И дело не в том, что я не чувствую сосредоточенности в работе, а в том, что не вижу результата.

У меня нет серьезных проблем со спиной (в 2017 году ему диагностировали спондилоартрит, но лыжник считает, что это не имеет отношения к нынешней форме – Sports.ru). Вероятно, дело в объемах нагрузки на фоне чересчур малого количества тренировок», – сказал Рете.