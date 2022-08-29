Александр Большунов: «После рождения ребенка наконец‑то появляется должная мотивация – для чего тренироваться и кому еще показать, кто сильнейший спортсмен мира»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что рождение дочери придало ему мотивацию тренироваться и показать, кто сильнейший спортсмен мира.
Сегодня Большунов принял участие в показательном звездном заезде в рамках Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ.
Команда лыжника финишировала пятой.
– Как вы оказались в гребле?
– Юра Постригай заколебал меня, ха-ха. Писал‑писал постоянно мне.
– И как вам гребля?
– Прикольно. Правда, на старте мой экипаж немного побоялся, немного неуверенно начали.
– Рождение ребенка придавало сил?
– Рождение ребенка должно придавать сил в другом. А эти соревнования чисто для удовольствия.
После рождения ребенка реально уже другие эмоции, у меня наконец‑то появляется должная мотивация – для чего должен тренироваться и кому еще должен показать, кто сильнейший спортсмен мира.
– Как назвали ребенка?
– Ева. Ева Александровна.
– То есть Александрой не хотели назвать?
– Ну, я хотел, конечно, ха-ха. Чтобы это была Александра третья, – сказал Большунов.