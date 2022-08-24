«Купила больше из чувства гордости: «Вот я крута! Вот чего я достигла в свои 19!» Степанова о шопинге во время сборов в Италии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась об отношении к одежде.

«Одежда и украшения? Наверное, нельзя быть к ним совсем равнодушным.

Одно из самых популярных мест тренировок всех лыжников мира в горах Италии еще, по совпадению, и зона Duty Free – там не взимается НДС, соответственно, все на 22% дешевле. Итальянцы (да и не только итальянцы) умеют экономить, так что со всех окрестностей народ ездит туда за модными шмотками «по лучшим ценам».

Городок – сплошной магазин тех самых брендов, которыми принято выделяться, особенно в средней и старшей школах. Проходила ли я гордо мимо них после тренировок? Нет, конечно – заходила и даже что-то купила. Но больше из чувства гордости: «Вот я крута! Вот чего я достигла в свои (на тот момент) 19!». Это быстро прошло», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».