Жув, Шанава, Манифика, Карл, Фандрих примут участие в фестивале Мартена Фуркада в Анси

Организаторы лыжероллерного фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival анонсировали еще несколько участников.
На турнире выступят французские лыжники Ришар Жув, Люка Шанава, Рено Же, Арно Шотам, Дельфин Клодель, Морис Манифика, Лена Кентен, Уго Лапалю, Флора Дольчи и Клеман Парисс, немка Виктория Карл, представительница Швейцарии Надин Фандрих, американец Кевин Болджер, а также Михал Новак из Чехии.
Ранее было объявлено, что в Nordic Festival примут участие шведская лыжница Майя Далквист, итальянец Федерико Пеллегрино и представитель Норвегии Ховард Сулос Таугбель.
Соревнования пройдут 3 сентября в Анси.