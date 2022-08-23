Жув, Шанава, Манифика, Карл, Фандрих примут участие в фестивале Мартена Фуркада в Анси

Теги лыжные гонки сборная Чехии сборная США сборная Германии жен (лыжные гонки) сборная Франции Морис Манифика сборная Франции жен лыжероллеры Виктория Карл Рено Же Ришар Жув Люка Шанава Флора Дольчи Надин Фандрих Клеман Парисс Nordic Festival Дельфин Клодель Уго Лапалю Кевин Болджер Михал Новак Лена Кентен Арно Шатем Лыжи

Организаторы лыжероллерного фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival анонсировали еще несколько участников.

На турнире выступят французские лыжники Ришар Жув, Люка Шанава, Рено Же, Арно Шотам, Дельфин Клодель, Морис Манифика, Лена Кентен, Уго Лапалю, Флора Дольчи и Клеман Парисс, немка Виктория Карл, представительница Швейцарии Надин Фандрих, американец Кевин Болджер, а также Михал Новак из Чехии.

Ранее было объявлено, что в Nordic Festival примут участие шведская лыжница Майя Далквист, итальянец Федерико Пеллегрино и представитель Норвегии Ховард Сулос Таугбель.

Соревнования пройдут 3 сентября в Анси.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные