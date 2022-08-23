Жув, Шанава, Манифика, Карл, Фандрих примут участие в фестивале Мартена Фуркада в Анси

Организаторы лыжероллерного фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival анонсировали еще несколько участников.

На турнире выступят французские лыжники , , Рено Же, Арно Шотам, Дельфин Клодель, , Лена Кентен, Уго Лапалю, Флора Дольчи и Клеман Парисс, немка , представительница Швейцарии Надин Фандрих, американец Кевин Болджер, а также Михал Новак из Чехии.

Ранее было объявлено, что в Nordic Festival примут участие шведская лыжница Майя Далквист, итальянец Федерико Пеллегрино и представитель Норвегии Ховард Сулос Таугбель.

Соревнования пройдут 3 сентября в Анси.