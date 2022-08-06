Лыжероллеры. Blink. Семскар, Фандрих, Карл, Уревц, Клодель пробегут спринт

Сегодня на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет женский спринт.
Лыжероллеры
Blink-2022
Саннес, Норвегия
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало четвертьфиналов – 18:44, полуфиналов – 19:54, финала – 21:25 по московскому времени.
Участницы
Надин Фандрих (Швейцария)
Мария Меллинг (Норвегия)
Дельфин Клодель (Франция)
Лена Кентен (Франция)
Амалие Оус (Норвегия)
Линн Семскар (Швеция)
Виктория Карл (Германия)
Хедда Амундсен (Норвегия)
Марте Сконес (Норвегия)
Эва Уревц (Словения)
Катержина Янатова (Чехия)
Катрин Харшем (Норвегия)