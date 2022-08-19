Йохауг о жизни после завершения карьеры: «Спортивные напитки я заменила розовым вином. Тренируюсь вполовину и даже меньше того, что делала раньше»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг рассказала о жизни после завершения карьеры.

«Я стала проводить время как после выпускного. Как 18-летняя Тереза, которая ездит на Ибицу, во Францию и живет своей жизнью.

Спортивные напитки я, так сказать, заменила розовым вином. У меня новая жизнь.

Тренируюсь я мало. Вполовину и даже меньше того, что делала раньше», – сказала Йохауг.

Лыжница также ответила на вопрос о том, стоит ли в ближайшее время ждать новостей о ее семье.

«Розовое вино и беременность плохо сочетаются. Сейчас я живу своей жизнью. Сперва отдам предпочтение этому, а через год-два займемся другим», – отметила она.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом