Наталья Непряева: «Мне жаль, что Йохауг ушла. Я у нее так и не выиграла»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам выразила сожаление, что норвежка завершила карьеру.

Йохауг – четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.

«Йохауг можно обгонять. Другие лыжницы у нее выигрывали и не раз.

Сейчас она завершила карьеру. Мне жаль, что Тереза ушла. Я у нее так и не выиграла», – рассказала Непряева.

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