Глава Федерации гандбола России: «Не очень корректно делать заявления, что за медальки бегать не хочется. Нельзя видеть себя в спорте вне контекста реальности»

Глава Федерации гандбола России ( ) прокомментировал слова лыжницы о выступлении на внутрироссийских стартах без призовых.

«Не особо хочется бегать за медальки. Дай бог, если спонсоры найдутся», – заявила ранее олимпийская чемпионка в лыжной эстафете.

«Странная позиция, надо жить в реальности – и болельщикам, и спортсменам. Согласитесь, не очень корректно делать такие заявления: за медальки бегать не хочется.

Мы понимаем, в какой политической и экономической ситуации мы находимся. И тут бы нам удержаться и сохранить спорт. Нельзя видеть себя в спорте вне контекста какой-то реальности.

Я сейчас не буду давить на педаль какого-то патриотизма. Со своей стороны мы делаем все, чтобы такой интерес сохранять. От наших гандболистов и гандболисток, даже кулуарно, слава богу, я таких заявлений не слышал.

У нас уехали две звезды (Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева), я их осуждать не буду, лично со мной и с федерацией все это согласовано. У них есть суверенное право поступать так, как они хотят. И Дмитриева даже находится в составе ЦСКА, она уехала в аренду», – сказал Шишкарев.