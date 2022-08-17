Бородавко о возможности совместного сбора лыжников и двоеборцев: «Пусть приезжают, мы всегда будем рады помочь»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможности проведения совместных тренировочных сборов лыжников и двоеборцев. 

Ранее с подобной идеей выступил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. 

«Впервые слышу о такой идее, может быть, у двоеборцев есть такие планы, но до нас свои пожелания они пока не доводили. Пусть приезжают, мы всегда будем рады помочь.

Существует богатый опыт такого взаимодействия – в СССР одновременно на наших базах в Отепя с июня по август проходили подготовку лыжники, биатлонисты, двоеборцы, проводили совместные старты и тренировки.

Это шло на пользу абсолютно всем – лыжники и биатлонисты выступали замечательно, двоеборцы завоевывали медали чемпионатов мира и Олимпиад, самое главное – желание со стороны двоеборья», – сказал Бородавко. 

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