Бородавко о возможности совместного сбора лыжников и двоеборцев: «Пусть приезжают, мы всегда будем рады помочь»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о возможности проведения совместных тренировочных сборов лыжников и двоеборцев.

Ранее с подобной идеей выступил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

«Впервые слышу о такой идее, может быть, у двоеборцев есть такие планы, но до нас свои пожелания они пока не доводили. Пусть приезжают, мы всегда будем рады помочь.

Существует богатый опыт такого взаимодействия – в СССР одновременно на наших базах в Отепя с июня по август проходили подготовку лыжники, биатлонисты, двоеборцы, проводили совместные старты и тренировки.

Это шло на пользу абсолютно всем – лыжники и биатлонисты выступали замечательно, двоеборцы завоевывали медали чемпионатов мира и Олимпиад, самое главное – желание со стороны двоеборья», – сказал Бородавко.