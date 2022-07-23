Бородавко об участии Большунова в турнире по гребле: «Возможно, его пригласили, но с 25 по 28 августа у нас планируется сбор»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов ТАСС Лыжи

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко прокомментировал новость о его возможном участии в турнире по гребле на байдарках и каноэ.

Большунов приглашен организаторами Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. Турнир пройдет с 25 по 28 августа на гребном канале «Москва» в Крылатском.

«Любая соревновательная практика всегда полезна спортсмену. Но любая гребля требует определенных навыков, особенно современная, это не самое простое дело.

По кроссу лыжники в соревнованиях участвовали, быть может, по плаванию, где не требуется техническое оснащение. Возможно, Александра пригласили, уточню у него завтра, но с 25 по 28 августа у нас планируется сбор», – сказал Бородавко.

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