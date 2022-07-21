Вероника Степанова: «Открытое проявление сексизма, как правило, происходит от людей старшего поколения в духе «Что эта девочка понимает?»

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Лыжница Вероника Степанова высказалась на тему сексизма. 

«Открытое проявление сексизма, как правило, происходит от людей старшего поколения в духе «Что эта девочка понимает?» и «Почему вообще позволяет себе иметь мнение?»

Другой подвид сексизма мне пришлось забанить в социальных сетях. Не одного и даже не десять таких фанов, которые считали абсолютно нормальным писать в комментариях что-то вроде «Ах, какая милашка! Я бы провел вечер с такой!»

Ни один тренер, журналист и так далее в 2022 году таких кринжовых комментариев себе не позволит. Наши тренеры абсолютно одинаково общаются со всеми атлетами.

Если ты не прав, то порцию критики получишь абсолютно в тех же выражениях и тоне», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете.

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