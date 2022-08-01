Егор Сорин: «Насторожился, когда узнал, что Степанова завела колонку на «Матч ТВ». Были опасения по ее восстановлению»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Российский тренер Егор Сорин прокомментировал активность олимпийской чемпионки по лыжам Вероники Степановой в медиа.

– Появилась настороженность, когда узнал, что Вероника завела колонку (на «Матч ТВ»). Вопрос был в том, сколько она будет на это тратить времени и как это будет сказываться на восстановлении-режиме, на сне. С самоотдачей на тренировках у нее проблем никогда не было, были опасения по восстановлению-режиму.

Но скажу по секрету, что Вероника постоянно носит девайс – браслет, показывающий, как она провела тренировку, качество и количество сна, а самое ценное – вариабельность сердечного ритма. По отчету за день, графикам и пульсу можно посмотреть, хватает ли ей восстановления.

Я ежедневно смотрю, какой у Вероники сон. И когда она приезжает на сбор, у нее в этом плане все налаживается. Когда она уезжает на межсборье, какие-то вопросы возникают, но мы там и не тренируемся так, как на сборе. Контроль всесторонний, и Вероника продолжает уделять время медиа и тренироваться со мной в группе. Меня все устраивает.

Она когда-либо обсуждает с вами или делится темами, которые хочет затронуть в соцсетях?

– Никогда. Максимум я могу ее попросить затронуть какую-то тему. Например, у нас есть острый вопрос среднегорной подготовки, нам не хватает среднегорных баз в России, – отметил Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные