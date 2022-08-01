Егор Сорин: «Насторожился, когда узнал, что Степанова завела колонку на «Матч ТВ». Были опасения по ее восстановлению»

Российский тренер прокомментировал активность олимпийской чемпионки по лыжам в медиа.

– Появилась настороженность, когда узнал, что Вероника завела колонку (на ). Вопрос был в том, сколько она будет на это тратить времени и как это будет сказываться на восстановлении-режиме, на сне. С самоотдачей на тренировках у нее проблем никогда не было, были опасения по восстановлению-режиму.

Но скажу по секрету, что Вероника постоянно носит девайс – браслет, показывающий, как она провела тренировку, качество и количество сна, а самое ценное – вариабельность сердечного ритма. По отчету за день, графикам и пульсу можно посмотреть, хватает ли ей восстановления.

Я ежедневно смотрю, какой у Вероники сон. И когда она приезжает на сбор, у нее в этом плане все налаживается. Когда она уезжает на межсборье, какие-то вопросы возникают, но мы там и не тренируемся так, как на сборе. Контроль всесторонний, и Вероника продолжает уделять время медиа и тренироваться со мной в группе. Меня все устраивает.

– Она когда-либо обсуждает с вами или делится темами, которые хочет затронуть в соцсетях?

– Никогда. Максимум я могу ее попросить затронуть какую-то тему. Например, у нас есть острый вопрос среднегорной подготовки, нам не хватает среднегорных баз в России, – отметил Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников