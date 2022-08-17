Вероника Степанова: «МОК получает большую часть дохода от продажи медиаправ. Российские деньги они потеряют в случае нашего недопуска»

Олимпийская чемпионка в эстафете поделилась мнением на тему, как отстранение российских спортсменов скажется на рейтингах соревнований и производителях инвентаря для лыжных гонок.

«Меня очень интересует все, что касается связи телевидения и спорта. получает большую часть дохода от продажи медиаправ, а мировые лыжные гонки живут за счет ТВ. Цифры более-менее открыты. Больше всего абсолютная аудитория в России, Германии, Норвегии, Швеции и Финляндии, в таком порядке. Что у гонок Кубка мира, что у чемпионата мира с Олимпиадой.

Российские деньги они потеряют в случае нашего недопуска точно — я не могу себе представить «Матч ТВ», транслирующий соревнования без Большунова и Непряевой. Скандинавская аудитория наверняка уменьшится тоже — это не я, а мои контакты на тамошних телеканалах говорят, причем с уверенностью. Все это относительно быстро ударит по доходам, а организаторы соревнований даже сейчас не всегда покрывают затраты.

Далее. Россия — крупнейший рынок лыжного инвентаря, причем во всех сегментах — дорогом, среднем, «популярном». Все продвижение, весь маркетинг завязан на телевизионную картинку. Многие из вас, это сейчас читающих, видели нас с радостными лицами на подиумах. С радостными лицами — и «подиумными» лыжами/палками от технических спонсоров. Эта часть программы абсолютно обязательна для нас!

Работает это в качестве рекламы или нет — вам лучше спросить у самих спонсоров. Заодно можете узнать кто, с их точки зрения, должен выигрывать гонки. Думаю, не ошибусь, если скажу: «Россия, Норвегия, Швеция». Так это работает. Люди в России хотят покупать лыжи «как у Непряевой», а не «как у . Если совпало — вообще прекрасно, во всех странах купят.

И вот представьте, что вы производитель и вам главный рынок «отрубают» практически во всех смыслах: по рекламе, по поставкам. Будете вы заинтересованы в скором снятии санкций или станете гордо смотреть, как ваш бизнес рушится?» – написала Степанова.