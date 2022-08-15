Юлия Ступак: «Несмотря на сложную ситуацию в мире, мы хотим выступать. У меня были мысли, что пока нас не выпустят – я карьеру не закончу»

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Юлия Ступак поделилась мыслями о новом сезоне. 

«Есть небольшой шанс, чтобы поехать на чемпионат и Кубок мира, я в это верю. Мне все говорят: забудь. Но кто знает?

Хотелось бы донести истину, что профессиональные спортсмены занимаются этим делом всю жизнь, для нас самое важное – выступать, это как глоток свежего воздуха.

Несмотря на сложную ситуацию в мире, мы хотим выступать. У меня были мысли даже такие, что пока нас не выпустят – я карьеру не закончу.

Пока не почувствую тумбу пьедестала, уходить не хочу», – заявила Юлия

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