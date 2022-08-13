Юлия Ступак: «Вяльбе в «Спартаке»? Знаю точно, что она будет с нами, а уже потом с футболистами и хоккеистами»

Теги Спартак сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак прокомментировала слухи о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного «Спартака».

«Ничего не слышала об этом. Редко читаю новости, даже те, что касаются лыж. Но я знаю, что Елена Валерьевна из лыж никуда не уйдет. Она королева этого вида спорта.

В России лыжи отождествляются с ее именем. Я знаю точно, что она будет с нами, а уже потом с футболистами, хоккеистами и так далее», – сказала Ступак.

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!

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