Юлия Ступак: «Вяльбе в «Спартаке»? Знаю точно, что она будет с нами, а уже потом с футболистами и хоккеистами»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам прокомментировала слухи о том, что президент Федерации лыжных гонок России ( ) может войти в совет директоров футбольного «Спартака».

«Ничего не слышала об этом. Редко читаю новости, даже те, что касаются лыж. Но я знаю, что Елена Валерьевна из лыж никуда не уйдет. Она королева этого вида спорта.

В России лыжи отождествляются с ее именем. Я знаю точно, что она будет с нами, а уже потом с футболистами, хоккеистами и так далее», – сказала Ступак.

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!