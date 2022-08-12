Эйрик Мир Носсум: «Надеюсь, русские вернутся в этом сезоне. Это будет означать, что на Украине все закончилось – это важнейшая причина»

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум надеется, что Россия скоро вернется на международные соревнования.

– Россия была нацией, задающей тон в лыжных гонках, с большим числом хороших гонщиков и вдобавок с, возможно, лучшим в мире лыжником Александром Большуновым. Понятно, что их фото на стене как тех, кого мы хотим победить, уже, наверное, неактуально, но мы и в будущем постараемся быть настолько хороши, насколько это возможно.

Не мне решать, будут русские выступать или нет.

– Думаешь, они вернутся в этом сезоне?

– Надеюсь на это. Потому что это будет означать, что на Украине все закончилось. Это важнейшая причина. А то, что нам нужны сильные соперники, вторично, – рассказал Носсум.

ПРИМЕЧАНИЕ: часть цитаты Ресте была изменена для соответствия законам РФ.

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