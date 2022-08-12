19-летняя словенская лыжница Хана Мази Ямник погибла в ДТП во время лыжероллерной тренировки

Словенская лыжница Хана Мази Ямник трагически погибла в возрасте 19 лет во время тренировки.

По данным норвежского издания VG, во время лыжероллерной тренировки Ямник попала под грузовик в туннеле в коммуне Странн. Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил ПДД, сам он не признает себя виновным.

Ямник была включена в состав сборной Словении на предстоящий сезон.

«Ужасная история. Так бессмысленно и незаслуженно. Страшный тревожный звонок для всех, кто тренируется на оживленных дорогах», – прокомментировал трагедию четырехкратный чемпион мира .