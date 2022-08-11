Союз конькобежцев Южной Кореи отстранил четырех спортсменов за совершение ДТП в пьяном виде

Союз конькобежцев Южной Кореи (KSU) отстранил четырех спортсменов за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Korea Joongang Daily. Инцидент произошел 22 июля, когда автомобиль спортсменов врезался в сооружение возле тренировочного центра в Чинчхоне. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как четверо конькобежцев – Ким Мин Сок, Чон Чжэ Ун, Чон Чжэ Вон и Чон Сон Ге – покинули место происшествия, не сообщив о нем.

В день аварии спортсмены выпивали на вечеринке по случаю дня рождения шорт-трекиста Пак Чжи Юна. После нее Ким Мин Сок, находившийся за рулем авто, собирался отвезти партнеров по сборной домой.

Позднее брошенную машину обнаружил представитель команды по настольному теннису и заявил в полицию, которая еще продолжает расследование инцидента.

За вождение в нетрезвом виде, а также за подстрекательство к нему, конькобежцы были отстранены от команды. Ким Мин Сок – на 18 месяцев, Чон Чжэ Ун – на 12, Чон Сон Ге – на 6, Чон Чжэ Вон – на 2.

Ким Мин Сок – трекратный олимпийский призер. На его счету бронзовые медали Пхенчхана-2018 и Пекина-2022 на дистанциях 1500 м, также он брал серебро Пхенчхана в командной гонке.

Чон Чжэ Вон также становился медалистом двух последних Олимпиад. Он выиграл два серебра: в командной гонке (2018) и масс-старте (2022).