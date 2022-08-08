37-летний бегун скончался во время марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге

Теги происшествия Легкая атлетика

37-летний бегун Ильяс Маленков скончался во время марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге.

Маленков был заявлен на дистанцию 10 км, ему стало плохо незадолго до финиша. На место прибыла скорая помощь, мужчина скончался в больнице.

«У нас все участники получают допуск к забегу только после предоставления медицинской справки. Данный участник получил справку 2 августа. В ней указано «практически здоров».

Как мне сообщили, скорая увезла его в стабильном состоянии. Что было дальше и в какой больнице он был, мне неизвестно.

У него темп был 5 минут 44 секунды на километр. То есть это любительский уровень, – рассказал директор забега «Европа – Азия» Андрей Уткин.

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