Александр Завьялов: «Возможно, менеджерского таланта Вяльбе хватит, чтобы успешно проявлять себя в футболе»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Завьялов прокомментировал информации о том, что Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного «Спартака».

«Если у Елены Валерьевны есть желание пойти в «Спартак», думаю, никто против не будет. Ее результаты в лыжах говорят сами за себя. В команде при ней всегда дисциплина, ребята и тренеры работают плодотворно с полной отдачей, все процессы налажены.

Возможно, ее менеджерского таланта хватит, чтобы успешно проявлять себя в футболе. Если Вяльбе согласится на это, значит она понимает свои силы. Ведь ей придется быть президентом федерации, главным тренером и еще разбираться в футбольных делах. Но если она поможет нашему футболу, будет великолепно.

Если вспомнить ее работу на посту президента, то команда при ней росла постепенно — результаты пришли на третий год. Думаю, что результат у «Спартака» будет, если Елена Валерьевна возьмется, но не так быстро.

Может быть, ей предстоит и в футболе провести смену поколений, воспитать российских футболистов — поискать талантливых игроков в глубинке», — сказал Завьялов.

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!