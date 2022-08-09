Александр Легков: «С приходом Вяльбе в «Спартак» хуже точно не будет»

Теги Спартак премьер-лига Россия лыжные гонки Александр Легков Лукойл Елена Вяльбе Лыжи

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о возможном назначении Елены Вяльбе в «Спартак».

«Елену Валерьевну я поддержу в любых начинаниях.

Достаточно посмотреть на ее менеджерскую работу на посту президента Федерации лыжных гонок России. Так что с приходом Елены Валерьевны в «Спартак» хуже точно не будет.

Если она действительно войдет в совет директоров футбольного клуба, буду надеяться, что у нее там все получится», — сказал Легков.  

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!

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