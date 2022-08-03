Blink. Lysebotn Opp. Хайди и Тириль Венг, Хага, Давидова, Симон, Хло Шевалье выступят в забеге 7,5 км в гору

Сегодня на фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет лыжероллерный забег в гору Lysebotn Opp.

Blink-2022

Лыжероллеры

Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км

Женщины

Начало – 13.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. Дельфин Клодель (Франция)

3. (Чехия)

4. Рагнхиль Хага (Норвегия)

5. Надин Фандрих (Швейцария)

6. (Франция)

7. Тириль Венг (Норвегия)...

15. Катержина Янатова (Чехия)

16. Джессика Йислова (Чехия)...

19. Хло Шевалье (Франция)...

22. (Латвия)...

44. Каролин Коломбо (Франция)

45. Лу Жанмонно Лоран (Франция)

46. Пола Боте (Франция)

47. Тереза Воборникова (Чехия)

49. (Чехия)

50. Эмма Ландер (Канада)

52. Туули Томингас (Эстония)