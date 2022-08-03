Blink. Lysebotn Opp. Хайди и Тириль Венг, Хага, Давидова, Симон, Хло Шевалье выступят в забеге 7,5 км в гору

Сегодня на фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет лыжероллерный забег в гору Lysebotn Opp.
Blink-2022
Лыжероллеры
Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км
Женщины
Начало – 13.15 по московскому времени.
Старт-лист
1. Хайди Венг (Норвегия)
2. Дельфин Клодель (Франция)
3. Маркета Давидова (Чехия)
4. Рагнхиль Хага (Норвегия)
5. Надин Фандрих (Швейцария)
6. Жюлия Симон (Франция)
7. Тириль Венг (Норвегия)...
15. Катержина Янатова (Чехия)
16. Джессика Йислова (Чехия)...
19. Хло Шевалье (Франция)...
22. Байба Бендика (Латвия)...
44. Каролин Коломбо (Франция)
45. Лу Жанмонно Лоран (Франция)
46. Пола Боте (Франция)
47. Тереза Воборникова (Чехия)
49. Люция Харватова (Чехия)
50. Эмма Ландер (Канада)
52. Туули Томингас (Эстония)