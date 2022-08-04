Вик Уайлд: «Если бы я был спортсменом из НФЛ или НБА, то сказал бы WADA: «Валите отсюда!» Мультимиллиардной индустрии это не нужно»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд раскритиковал призыв WADA к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

В частности, правил кодекса WADA не придерживаются Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная футбольная лига (НФЛ), Высшая лига бейсбола (MLB) и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA).

«WADA хочет запрыгнуть в НФЛ, MLB, НБА. Если бы я был спортсменом из этих лиг, то сказал бы: «Валите отсюда! Дайте мне жить своей жизнью». Эти парни зарабатывают сотни миллионов долларов. Они не хотят иметь дел с WADA. Они здесь, чтобы делать деньги, чтобы делать шоу.

Возможно, для WADA есть место в NCWA (Национальной студенческой борцовской ассоциации), там ты имеешь дело с более молодыми спортсменами. Это история больше про fair play, чем про деньги. Никто не хочет видеть, как молодые люди в колледже или в олимпийских видах спорта принимают стероиды.

Мультимиллиардной индустрии это не нужно. Например, НФЛ заинтересована в том, чтобы 130-150-килограммовые люди бежали как супергерои. Им нужно величайшее шоу. Стероиды, давайте говорить честно, позволяют превышать пределы твоего генетического потенциала», – заявил Уайлд.

Глава WADA призвал профессиональные спортивные лиги США подписать Всемирный антидопинговый кодекс