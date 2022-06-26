Вик Уайлд: «Неважно, если мы не будем кататься в мире в следующем сезоне, потому что я старый. Важна Олимпиада через четыре года»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Я не думаю сейчас о предстоящем сезоне, фокусируюсь на здоровье и тренировках, наслаждаюсь летом. В Москве хорошая погода.

Я только благодарен, для меня неважно, если мы не будем кататься в мире в следующем сезоне, потому что я старый, не хочу Кубок мира, чемпионат мира и так далее. Важна Олимпиада через четыре года», – рассказал Уайлд.

Уайлду – 36 лет. Он взял два золота в Сочи-2014 и бронзу в Пекине-2022.