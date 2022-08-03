Сергей Устюгов: «Если даже у меня ничего не получится, я не пожалею об этом. Я прекрасно понимаю, что я умею и знаю»

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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о тренировках в группе Егора Сорина. 

«Маркус (Крамер) мне сказал: «Ты поедешь в Малиновку – на тебя будут давить. Но ты расслабься, получай удовольствие. Будут говорить, что ты тихо ходишь, мало тренируешься. Тебе надо втянуться и двигаться дальше». 

Я получал удовольствие ровно до определенного дня. Пришел Егор и сказал, что что-то у нас идет не так. «Я нечасто вижу тебя на тренировках, мы не пересекаемся». 

Так Малиновка большая, тренируюсь везде. Сел на велосипед и поехал. Все, что я делаю, можно отследить в программе. 

Мне в семье говорят. что я сумасшедший. Спрашивают, зачем ругаюсь с Еленой Валерьевной (Вяльбе), с тренерами. Но я отстаиваю свои интересы. Мне этим заниматься. Я думаю, как мне стать лучшим, отбить свое место.

Если даже у меня ничего не получится, я не пожалею об этом. Я прекрасно понимаю, что я умею и знаю. Где-то ты силой не сможешь, но сможешь хитростью – отсидишься за спинами. Конечно, это не так приятно выигрывать, чем когда ты тащишь на себе пелотон. Но есть цели, задачи, их надо как-то решать. 

Не получится – чуть погорюю и скажу: «Да пошло оно все. Пора заканчивать», – сказал Устюгов. 

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

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