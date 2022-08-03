Сергей Устюгов: «Когда я приехал на сборы, мне говорят: «Из тебя песок сыпется, вы с Ретивых всю трассу засыпали»

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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал, как проходил сбор группы Егора Сорина в Малиновке. 

«Когда я приехал, мне говорят: «Из тебя песок сыпется, вы с Глебом (Ретивых) всю трассу засыпали». Началась веселуха такая. «Вот, еще год побегаешь и закончишь. А если в России будем бегать, ты вообще до зимы не доживешь, закончишь сразу».

Я говорю: «Вы что, меня специально подстегиваете? Это же вызов. Представьте, как вам будет стыдно, если вы мне проиграете, если я буду лучше вас по сезону. Я вас просто уничтожу», – сказал Устюгов. 

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