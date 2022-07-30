Сундлинг и Рибом провели высотный сбор в Италии за свой счет

Шведские лыжницы Юнна Сундлинг и Эмма Рибом провели двухнедельный сбор в итальянском Лавадзе, который организовали за свой счет.

«Мы хотели продолжить программу подготовки на высоте, которую выполняли в прошлом году перед Олимпиадой, и которая принесла нам хорошие результаты. Кроме того, интересно сменить обстановку.

Мы немного изменили нашу подготовку по сравнению с прошлым годом: чуть больше работаем над скоростью, чтобы прогрессировать в спринтах, но также и в дистанционных гонках, где в будущем, я уверена, пригодятся взрывные качества.

Мы работаем с диетологом, чтобы сочетать тренировки с потреблением энергии, и делаем все возможное, чтобы хорошо выступить зимой, включая чемпионат мира в Планице.

Трудно предсказать будущее, но я думаю, что норвежцы повысят свой уровень, так же, как американцы и немцы. Если мы справимся с нашими задачами, Швеция продолжит добиваться отличных результатов», – сказала Рибом.

Сундлинг и Рибом проведут высотный сбор отдельно от сборной Швеции. Их не устроил план подготовки в команде