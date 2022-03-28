Лыжи. Чемпионат Швеции. Эбба и Фредрик Андерссоны выиграли классические марафоны

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Сегодня на чемпионате Швеции по лыжным гонкам в Питео прошли марафоны классическим стилем. У женщин 30 км выиграла Эбба Андерссон, у мужчин Фредрик Андерссон сильнейшим на 50 км.

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Питео

Женщины

30 км, классический стиль, раздельный старт

1. Эбба Андерссон – 1:29.35,1

2. Юнна Сундлинг – 1.19,9

3. Шарлотте Калла – 1.53,2

4. Эмма Рибом – 5.12,1

5. Моа Ханссон – 6.28,8

6. София Хенрикссон – 6.46,0

Мужчины

50 км, классический стиль, раздельный старт

1. Фредрик Андерссон – 2:20.57,2

2. Эрик Руше – 25,2

3. Виктор Браннмарк – 41,5

4. Лео Юханссон – 1.39,6

5. Маркус Руус – 3.03,7

6. Бьорн Сандстрем – 3.48,1

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