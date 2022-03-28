Лыжи. Чемпионат Швеции. Эбба и Фредрик Андерссоны выиграли классические марафоны

Сегодня на чемпионате Швеции по лыжным гонкам в Питео прошли марафоны классическим стилем. У женщин 30 км выиграла Эбба Андерссон, у мужчин Фредрик Андерссон сильнейшим на 50 км.
Лыжные гонки
Чемпионат Швеции
Питео
Женщины
30 км, классический стиль, раздельный старт
1. Эбба Андерссон – 1:29.35,1
2. Юнна Сундлинг – 1.19,9
3. Шарлотте Калла – 1.53,2
4. Эмма Рибом – 5.12,1
5. Моа Ханссон – 6.28,8
6. София Хенрикссон – 6.46,0
Мужчины
50 км, классический стиль, раздельный старт
1. Фредрик Андерссон – 2:20.57,2
2. Эрик Руше – 25,2
3. Виктор Браннмарк – 41,5
4. Лео Юханссон – 1.39,6
5. Маркус Руус – 3.03,7
6. Бьорн Сандстрем – 3.48,1