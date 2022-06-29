Сундлинг и Рибом проведут высотный сбор отдельно от сборной Швеции. Их не устроил план подготовки в команде

Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Эмма Рибом в июле проведут высотный сбор в итальянском Лаваце отдельно от национальной команды.

Причиной решения стал тренировочный календарь сборной Швеции, в котором не запланировано высотных сборов на этот год. Обе спортсменки возьмут на себя все финансовые расходы на подготовку.

По словам менеджера сборной Андерса Бистрема, руководство решило, что команде будет достаточно тренировок на малой высоте, в том числе в самой Швеции. Сундлинг и Рибом в свою очередь посчитали, что им необходим другой план подготовки.

Ранее стало известно, что шведки Фрида Карлссон, Майя Далквист и Линн Сван также будут готовиться к сезону самостоятельно.