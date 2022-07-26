Бородавко о подготовке к сезону: «В этом году у Большунова все идет без стрессов и травм. Надеемся, что так же будет и дальше»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как идет подготовка к сезону в его группе.

«Все идет по плану. Летом тренировочный процесс всегда изнурительный и тяжелый. Спортсмены находятся в движении минимум по шесть часов в день, что позволяет наработать базу для выступления в сезоне. Каждый работает на своем уровне.

Несмотря на то, что сезон, скорее всего, проведем в России, все активно тренируются, стараясь эти мысли отбросить, чтобы к зиме подойти в хорошем физическом состоянии.

В этом году у все идет без стрессов, травм и так далее. Надеемся, что все будет идти так же и дальше», – сказал тренер.

Группа Бородавко проводит сбор в Малиновке (Архангельская область) с 12 июля по 1 августа.