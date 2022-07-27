Сергей Устюгов: «Хотелось бы съездить в горы. Но я не готов ехать в Терскол – психологически тяжеловато там кататься по дороге и быть все время в стрессе»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам не планирует проводить сборы на высоте при подготовке к сезону.

– У тебя запланирован горный сбор? В августе все обычно едут в горы.

– Хотелось бы съездить в горы. Но я не готов ехать в Терскол – психологически тяжеловато там кататься по дороге и быть все время в стрессе. Если ехать туда на сбор, то нужна команда, на этом все завязано. А присоединяться к какой-то команде, чтобы они отвлекались, не сильно бы хотелось.

После сбора в Малиновке я ездил домой всего на 3-4 дня, из них день был дома, остальное занимался разными делами, бытовыми проблемами. И приехал сюда на следующий сбор.

Специально чтобы всю подготовку, которая запланирована у сборной ХМАО, чтобы я был в пачке, чтобы приезжать вместе с ними на сбор и чтобы весь трансфер был организован совместно. Да, можно было уйти на самоподготовку, тренироваться совершенно отдельно, продумывать логистику самому – но это сложно. И тренироваться, и продумывать логистику, и отчитываться за сборы – это сложновато.

У сборной ХМАО в это межсезонье не запланировано горной подготовки на большой высоте, – сказал Устюгов.