Устюгов о контроле тренировок: «Думаю заказать тест-полоски и лактометр. И когда пойдут более серьезные работы, осуществлять тест лактата самостоятельно»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, как контролирует тренировки.

– Вы тренируетесь самостоятельно – как осуществляется контроль: лактат, восстанавливающие процедуры, массаж, физио?

– Когда я числился в группе Егора Сорина, я брал лактометр и полоски – лактат брал сам у себя на интервальных тренировках. Сейчас все сугубо на своем ощущении, без лактометра. В прошлом году я его не приобрел, а зря. В этом году он бы мне сильно понадобился, но кто знал, что так будет.

И вот после контрольных мы сдавали лактат уже со сборной ХМАО. Думаю заказать тест-полоски, также буду брать лактометр. И когда пойдут более серьезные работы, то осуществлять тест лактата на интервальных тренировках самостоятельно. Никаких проблем нет – остановился, палец проколол, ваткой вытер. 3 минуты перерыва между интервалами – этого времени вполне хватает, чтобы взять лактат у себя. Это я проходил не раз, лактометр брал у команды.

Что касается физио, массажей – сборная ХМАО хороший регион, с нами ездит массажист, проблем нет. В принципе все то же самое, как в сборной России, только не так масштабно в плане физиопроцедур, но какие-то мало-мальски они присутствуют, – сказал Устюгов.